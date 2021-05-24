08:15, 24 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2792 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 187,
город Алматы - 680,
город Шымкент - 364,
Акмолинская область - 345,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 489,
Атырауская область - 98,
Восточно-Казахстанская область - 65,
Западно-Казахстанская область - 40,
Карагандинская область - 364,
Костанайская область - 15,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 65,
Павлодарская область - 15,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 5.
Итого выздоровевших в Казахстане - 338730.