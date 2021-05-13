08:15, 13 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2791 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 388,
город Алматы - 906,
город Шымкент - 88,
Акмолинская область - 62,
Актюбинская область - 16,
Алматинская область - 288,
Атырауская область - 116,
Восточно-Казахстанская область - 76,
Жамбылская область - 61,
Западно-Казахстанская область - 102,
Карагандинская область - 380,
Костанайская область - 35,
Кызылординская область - 67,
Мангистауская область - 62,
Павлодарская область - 85,
Северо-Казахстанская область - 22,
Туркестанская область - 37.
Итого выздоровевших в Казахстане - 307464.