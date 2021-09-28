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    08:15, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 166,

    город Алматы - 459,

    город Шымкент - 80,

    Акмолинская область - 187,

    Актюбинская область - 268,

    Алматинская область - 241,

    Атырауская область - 121,

    Восточно-Казахстанская область - 177,

    Жамбылская область - 65,

    Западно-Казахстанская область - 128,

    Карагандинская область - 212,

    Костанайская область - 165,

    Кызылординская область - 47,

    Мангистауская область - 10,

    Павлодарская область - 301,

    Северо-Казахстанская область - 105,

    Туркестанская область - 49.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 815664.

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