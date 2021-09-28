08:15, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2781 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 166,
город Алматы - 459,
город Шымкент - 80,
Акмолинская область - 187,
Актюбинская область - 268,
Алматинская область - 241,
Атырауская область - 121,
Восточно-Казахстанская область - 177,
Жамбылская область - 65,
Западно-Казахстанская область - 128,
Карагандинская область - 212,
Костанайская область - 165,
Кызылординская область - 47,
Мангистауская область - 10,
Павлодарская область - 301,
Северо-Казахстанская область - 105,
Туркестанская область - 49.
Итого выздоровевших в Казахстане - 815664.