08:30, 08 Март 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 278 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
Акмолинская область - 30,
Актюбинская область - 21,
Алматинская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Жамбылская область - 3,
Западно-Казахстанская область - 102,
Карагандинская область - 25,
Костанайская область - 21,
Кызылординская область - 2,
Мангистауская область - 5,
Павлодарская область - 18,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркистанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 1277390.