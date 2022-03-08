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    08:30, 08 Март 2022 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 278 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    Акмолинская область - 30,

    Актюбинская область - 21,

    Алматинская область - 14,

    Восточно-Казахстанская область - 2,

    Жамбылская область - 3,

    Западно-Казахстанская область - 102,

    Карагандинская область - 25,

    Костанайская область - 21,

    Кызылординская область - 2,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 18,

    Северо-Казахстанская область - 29,

    Туркистанская область - 6.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 1277390.


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