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    08:15, 25 Июль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2757 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 430,

    город Алматы - 670,

    город Шымкент - 209,

    Акмолинская область - 131,

    Алматинская область - 120,

    Атырауская область - 220,

    Восточно-Казахстанская область - 58,

    Западно-Казахстанская область - 37,

    Карагандинская область - 555,

    Костанайская область - 44,

    Кызылординская область - 50,

    Мангистауская область - 11,

    Павлодарская область - 92,

    Северо-Казахстанская область - 85,

    Туркестанская область - 45.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 446996.

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    Официальные источники (служебная)
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