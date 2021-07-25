08:15, 25 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2757 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 430,
город Алматы - 670,
город Шымкент - 209,
Акмолинская область - 131,
Алматинская область - 120,
Атырауская область - 220,
Восточно-Казахстанская область - 58,
Западно-Казахстанская область - 37,
Карагандинская область - 555,
Костанайская область - 44,
Кызылординская область - 50,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 92,
Северо-Казахстанская область - 85,
Туркестанская область - 45.
Итого выздоровевших в Казахстане - 446996.