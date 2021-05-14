08:15, 14 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2704 человека выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 343,
город Алматы - 786,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 175,
Актюбинская область - 87,
Алматинская область - 388,
Атырауская область - 98,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 56,
Западно-Казахстанская область - 31,
Карагандинская область - 369,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 85,
Мангистауская область - 43,
Павлодарская область - 66,
Северо-Казахстанская область - 10,
Туркестанская область - 61.
Итого выздоровевших в Казахстане - 310168.