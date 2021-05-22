08:15, 22 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2667 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 457,
город Алматы - 397,
город Шымкент - 96,
Акмолинская область - 137,
Актюбинская область - 68,
Алматинская область - 353,
Атырауская область - 60,
Восточно-Казахстанская область - 95,
Жамбылская область - 69,
Западно-Казахстанская область - 190,
Карагандинская область - 401,
Костанайская область - 30,
Кызылординская область - 47,
Мангистауская область - 67,
Павлодарская область - 172,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 17.
Итого выздоровевших в Казахстане - 332585.