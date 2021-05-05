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    08:15, 05 Май 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2663 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 250,

    город Алматы - 785,

    город Шымкент - 76,

    Акмолинская область - 178,

    Актюбинская область - 271,

    Алматинская область - 203,

    Атырауская область - 131,

    Восточно-Казахстанская область - 82,

    Жамбылская область - 84,

    Западно-Казахстанская область - 122,

    Карагандинская область - 197,

    Костанайская область - 38,

    Кызылординская область - 58,

    Мангистауская область - 42,

    Павлодарская область - 72,

    Северо-Казахстанская область - 37,

    Туркестанская область - 37.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 284371.

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    Официальные источники (служебная)
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