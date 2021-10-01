08:15, 01 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2661 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 200,
город Алматы - 586,
Акмолинская область - 170,
Актюбинская область - 228,
Алматинская область - 409,
Атырауская область - 122,
Восточно-Казахстанская область - 201,
Западно-Казахстанская область - 61,
Карагандинская область - 136,
Костанайская область - 198,
Кызылординская область - 48,
Мангистауская область - 77,
Павлодарская область - 133,
Северо-Казахстанская область - 49,
Туркестанская область - 43.
Итого выздоровевших в Казахстане - 823453.