08:15, 07 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2646 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 356,
город Алматы - 624,
город Шымкент - 165,
Акмолинская область - 133,
Актюбинская область - 10,
Алматинская область - 367,
Атырауская область - 102,
Восточно-Казахстанская область - 233,
Жамбылская область - 21,
Западно-Казахстанская область - 105,
Карагандинская область - 164,
Костанайская область - 126,
Кызылординская область - 25,
Мангистауская область - 25,
Павлодарская область - 74,
Северо-Казахстанская область - 93,
Туркестанская область - 23.
Итого выздоровевших в Казахстане - 838451.