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    08:15, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2646 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 356,

    город Алматы - 624,

    город Шымкент - 165,

    Акмолинская область - 133,

    Актюбинская область - 10,

    Алматинская область - 367,

    Атырауская область - 102,

    Восточно-Казахстанская область - 233,

    Жамбылская область - 21,

    Западно-Казахстанская область - 105,

    Карагандинская область - 164,

    Костанайская область - 126,

    Кызылординская область - 25,

    Мангистауская область - 25,

    Павлодарская область - 74,

    Северо-Казахстанская область - 93,

    Туркестанская область - 23.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 838451.

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