08:15, 02 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2637 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 150,
город Алматы - 528,
город Шымкент - 190,
Акмолинская область - 165,
Актюбинская область - 171,
Алматинская область - 317,
Атырауская область - 97,
Восточно-Казахстанская область - 355,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 138,
Костанайская область - 118,
Кызылординская область - 42,
Мангистауская область - 73,
Павлодарская область - 82,
Северо-Казахстанская область - 55,
Туркестанская область - 32.
Итого выздоровевших в Казахстане - 826090.