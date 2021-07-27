08:15, 27 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2625 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 423,
город Алматы - 631,
город Шымкент - 141,
Акмолинская область - 140,
Алматинская область - 68,
Атырауская область - 60,
Восточно-Казахстанская область - 45,
Жамбылская область - 148,
Западно-Казахстанская область - 70,
Карагандинская область - 249,
Костанайская область - 190,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 177,
Павлодарская область - 182,
Туркестанская область - 84.
Итого выздоровевших в Казахстане - 452002.