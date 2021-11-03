РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2589 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 196,

    город Алматы - 303,

    город Шымкент - 37,

    Акмолинская область - 129,

    Актюбинская область - 32,

    Алматинская область - 28,

    Атырауская область - 47,

    Восточно-Казахстанская область - 306,

    Жамбылская область - 13,

    Западно-Казахстанская область - 197,

    Карагандинская область - 169,

    Костанайская область - 316,

    Кызылординская область - 35,

    Мангистауская область - 135,

    Павлодарская область - 429,

    Северо-Казахстанская область - 208,

    Туркестанская область - 9.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 892147.


    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!