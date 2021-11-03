08:15, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2589 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 196,
город Алматы - 303,
город Шымкент - 37,
Акмолинская область - 129,
Актюбинская область - 32,
Алматинская область - 28,
Атырауская область - 47,
Восточно-Казахстанская область - 306,
Жамбылская область - 13,
Западно-Казахстанская область - 197,
Карагандинская область - 169,
Костанайская область - 316,
Кызылординская область - 35,
Мангистауская область - 135,
Павлодарская область - 429,
Северо-Казахстанская область - 208,
Туркестанская область - 9.
Итого выздоровевших в Казахстане - 892147.