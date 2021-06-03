08:15, 03 Июнь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2575 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 193,
город Алматы - 1122,
город Шымкент - 151,
Акмолинская область - 99,
Актюбинская область - 80,
Атырауская область - 119,
Восточно-Казахстанская область - 149,
Жамбылская область - 25,
Западно-Казахстанская область - 32,
Карагандинская область - 329,
Костанайская область - 29,
Кызылординская область - 45,
Мангистауская область - 58,
Павлодарская область - 62,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 40.
Итого выздоровевших в Казахстане - 362018.