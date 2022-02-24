08:15, 24 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2566 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 119
город Алматы - 405
город Шымкент - 426
Акмолинская область - 250
Актюбинская область - 79
Алматинская область - 222
Атырауская область - 44
Восточно-Казахстанская область - 22
Жамбылская область - 36
Западно-Казахстанская область - 102
Карагандинская область - 66
Костанайская область - 78
Кызылординская область - 11
Мангистауская область - 26
Павлодарская область - 488
Северо-Казахстанская область - 182
Туркестанская область - 10
Итого выздоровевших в Казахстане - 1261996.