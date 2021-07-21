08:15, 21 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2529 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 499
город Алматы - 503
город Шымкент - 277
Акмолинская область - 126
Алматинская область - 38
Атырауская область - 37
Восточно-Казахстанская область - 71
Жамбылская область - 15
Западно-Казахстанская область - 96
Карагандинская область - 506
Костанайская область - 23
Кызылординская область - 26
Мангистауская область - 156
Павлодарская область - 66
Северо-Казахстанская область - 53
Туркестанская область - 37
Итого выздоровевших в Казахстане - 436523.