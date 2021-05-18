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    08:15, 18 Май 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2500 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 352,

    город Алматы - 148,

    город Шымкент - 204,

    Акмолинская область - 327,

    Актюбинская область - 241,

    Алматинская область - 290,

    Атырауская область - 83,

    Восточно-Казахстанская область - 83,

    Западно-Казахстанская область - 110,

    Карагандинская область - 297,

    Костанайская область - 21,

    Кызылординская область - 134,

    Мангистауская область - 48,

    Павлодарская область - 99,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 43.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 320241.


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