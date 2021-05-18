08:15, 18 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2500 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 352,
город Алматы - 148,
город Шымкент - 204,
Акмолинская область - 327,
Актюбинская область - 241,
Алматинская область - 290,
Атырауская область - 83,
Восточно-Казахстанская область - 83,
Западно-Казахстанская область - 110,
Карагандинская область - 297,
Костанайская область - 21,
Кызылординская область - 134,
Мангистауская область - 48,
Павлодарская область - 99,
Северо-Казахстанская область - 20,
Туркестанская область - 43.
Итого выздоровевших в Казахстане - 320241.