РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 214,

    город Алматы - 760,

    город Шымкент - 40,

    Акмолинская область - 107,

    Актюбинская область - 247,

    Алматинская область - 164,

    Атырауская область - 104,

    Восточно-Казахстанская область - 60,

    Жамбылская область - 182,

    Западно-Казахстанская область - 50,

    Карагандинская область - 202,

    Костанайская область - 132,

    Кызылординская область - 13,

    Мангистауская область - 87,

    Павлодарская область - 65,

    Северо-Казахстанская область - 43,

    Туркестанская область - 29.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 268439.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:13
    4,3 млрд получат актюбинцы от фонда «Қазақстан халқына»
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!