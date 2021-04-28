08:15, 28 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 214,
город Алматы - 760,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 107,
Актюбинская область - 247,
Алматинская область - 164,
Атырауская область - 104,
Восточно-Казахстанская область - 60,
Жамбылская область - 182,
Западно-Казахстанская область - 50,
Карагандинская область - 202,
Костанайская область - 132,
Кызылординская область - 13,
Мангистауская область - 87,
Павлодарская область - 65,
Северо-Казахстанская область - 43,
Туркестанская область - 29.
Итого выздоровевших в Казахстане - 268439.