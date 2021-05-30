РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 30 Май 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 670,

    город Алматы - 333,

    город Шымкент - 279,

    Акмолинская область - 212,

    Алматинская область - 102,

    Атырауская область - 145,

    Восточно-Казахстанская область - 84,

    Жамбылская область - 10,

    Западно-Казахстанская область - 89,

    Карагандинская область - 318,

    Костанайская область - 19,

    Кызылординская область - 26,

    Мангистауская область - 51,

    Павлодарская область - 70,

    Северо-Казахстанская область - 16,

    Туркестанская область - 35.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 353545.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:01
    Что и на сколько подорожало в Казахстане
    Сегодня, 17:00
    Италия вплотную займется мигрантами, притворяющимися детьми
    Сегодня, 16:37
    Более 328 тысяч человек не уплатили транспортный налог в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!