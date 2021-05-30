08:15, 30 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2459 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 670,
город Алматы - 333,
город Шымкент - 279,
Акмолинская область - 212,
Алматинская область - 102,
Атырауская область - 145,
Восточно-Казахстанская область - 84,
Жамбылская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 89,
Карагандинская область - 318,
Костанайская область - 19,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 51,
Павлодарская область - 70,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 35.
Итого выздоровевших в Казахстане - 353545.