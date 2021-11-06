08:15, 06 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2447 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 103,
город Алматы - 278,
город Шымкент - 29,
Акмолинская область - 148,
Актюбинская область - 53,
Алматинская область - 212,
Атырауская область - 12,
Восточно-Казахстанская область - 303,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 516,
Карагандинская область - 129,
Костанайская область - 272,
Кызылординская область - 25,
Мангистауская область - 111,
Павлодарская область - 113,
Северо-Казахстанская область - 93,
Туркестанская область - 35.
Итого выздоровевших в Казахстане - 899028.