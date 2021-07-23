08:15, 23 Июль 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 237,
город Алматы - 524,
город Шымкент - 228,
Акмолинская область - 119,
Актюбинская область - 190,
Алматинская область - 70,
Атырауская область - 168,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 82,
Карагандинская область - 237,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 156,
Павлодарская область - 115,
Северо-Казахстанская область - 86,
Туркестанская область - 40.
Итого выздоровевших в Казахстане - 441437.