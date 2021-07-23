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    08:15, 23 Июль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 237,

    город Алматы - 524,

    город Шымкент - 228,

    Акмолинская область - 119,

    Актюбинская область - 190,

    Алматинская область - 70,

    Атырауская область - 168,

    Жамбылская область - 35,

    Западно-Казахстанская область - 82,

    Карагандинская область - 237,

    Костанайская область - 97,

    Кызылординская область - 43,

    Мангистауская область - 156,

    Павлодарская область - 115,

    Северо-Казахстанская область - 86,

    Туркестанская область - 40.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 441437.

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    Официальные источники (служебная)
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