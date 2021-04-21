08:15, 21 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 455,
город Алматы - 680,
город Шымкент - 26,
Акмолинская область - 93,
Актюбинская область - 142,
Алматинская область - 223,
Атырауская область - 102,
Восточно-Казахстанская область - 63,
Западно-Казахстанская область - 150,
Карагандинская область - 153,
Костанайская область - 132,
Кызылординская область - 44,
Мангистауская область - 52,
Павлодарская область - 55,
Северо-Казахстанская область - 32,
Туркестанская область - 16.
Итого выздоровевших в Казахстане - 252598.