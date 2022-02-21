08:15, 21 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2400 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 216
город Алматы - 668
Акмолинская область - 288
Алматинская область - 203
Атырауская область - 121
Восточно-Казахстанская область - 15
Жамбылская область - 19
Западно-Казахстанская область - 7
Карагандинская область - 32
Костанайская область - 90
Кызылординская область - 10
Павлодарская область - 537
Северо-Казахстанская область - 181
Туркестанская область - 13
Итого выздоровевших в Казахстане - 1254041.