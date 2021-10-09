08:15, 09 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2399 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 646,
город Алматы - 261,
город Шымкент - 48,
Акмолинская область - 105,
Актюбинская область - 117,
Алматинская область - 140,
Атырауская область - 122,
Восточно-Казахстанская область - 177,
Жамбылская область - 47,
Западно-Казахстанская область - 22,
Карагандинская область - 173,
Костанайская область - 83,
Кызылординская область - 55,
Мангистауская область - 31,
Павлодарская область - 269,
Северо-Казахстанская область - 61,
Туркестанская область - 42.
Итого выздоровевших в Казахстане - 843654.