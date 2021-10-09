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    08:15, 09 Октябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2399 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 646,

    город Алматы - 261,

    город Шымкент - 48,

    Акмолинская область - 105,

    Актюбинская область - 117,

    Алматинская область - 140,

    Атырауская область - 122,

    Восточно-Казахстанская область - 177,

    Жамбылская область - 47,

    Западно-Казахстанская область - 22,

    Карагандинская область - 173,

    Костанайская область - 83,

    Кызылординская область - 55,

    Мангистауская область - 31,

    Павлодарская область - 269,

    Северо-Казахстанская область - 61,

    Туркестанская область - 42.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 843654.

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