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    08:10, 26 Июль 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2381 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 370,

    город Алматы - 416,

    город Шымкент - 280,

    Акмолинская область - 139,

    Алматинская область - 72,

    Атырауская область - 257,

    Восточно-Казахстанская область - 41,

    Жамбылская область - 25,

    Западно-Казахстанская область - 50,

    Карагандинская область - 186,

    Костанайская область - 179,

    Кызылординская область - 117,

    Мангистауская область - 97,

    Павлодарская область - 29,

    Северо-Казахстанская область - 65,

    Туркестанская область - 58.


    Итого выздоровевших в Казахстане - 449377.

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    Официальные источники (служебная)
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