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    08:15, 26 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2381 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 167,

    город Алматы - 823,

    город Шымкент - 7,

    Акмолинская область - 196,

    Актюбинская область - 28,

    Алматинская область - 102,

    Атырауская область - 215,

    Восточно-Казахстанская область - 238,

    Жамбылская область - 37,

    Западно-Казахстанская область - 23,

    Карагандинская область - 173,

    Костанайская область - 25,

    Кызылординская область - 52,

    Мангистауская область - 25,

    Павлодарская область - 153,

    Северо-Казахстанская область - 79,

    Туркестанская область - 38.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 810681.

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    Официальные источники (служебная)
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