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    08:15, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2373 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 388,

    город Алматы - 724,

    город Шымкент - 27,

    Акмолинская область - 94,

    Актюбинская область - 134,

    Алматинская область - 348,

    Атырауская область - 97,

    Восточно-Казахстанская область - 68,

    Жамбылская область - 27,

    Западно-Казахстанская область - 119,

    Карагандинская область - 177,

    Костанайская область - 28,

    Кызылординская область - 32,

    Мангистауская область - 24,

    Павлодарская область - 44,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 22.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 254971.

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    Официальные источники (служебная)
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