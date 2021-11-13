08:15, 13 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2365 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 175,
город Алматы - 188,
город Шымкент - 35,
Акмолинская область - 133,
Актюбинская область - 41,
Алматинская область - 46,
Атырауская область - 44,
Восточно-Казахстанская область - 364,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 420,
Карагандинская область - 137,
Костанайская область - 312,
Кызылординская область - 24,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 254,
Северо-Казахстанская область - 131,
Туркестанская область - 42.
Итого выздоровевших в Казахстане - 912611.