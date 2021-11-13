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    08:15, 13 Ноябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2365 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 175,

    город Алматы - 188,

    город Шымкент - 35,

    Акмолинская область - 133,

    Актюбинская область - 41,

    Алматинская область - 46,

    Атырауская область - 44,

    Восточно-Казахстанская область - 364,

    Жамбылская область - 15,

    Западно-Казахстанская область - 420,

    Карагандинская область - 137,

    Костанайская область - 312,

    Кызылординская область - 24,

    Мангистауская область - 4,

    Павлодарская область - 254,

    Северо-Казахстанская область - 131,

    Туркестанская область - 42.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 912611.

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    Официальные источники (служебная)
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