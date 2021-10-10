08:15, 10 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2358 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 718,
город Алматы - 541,
город Шымкент - 27,
Акмолинская область - 99,
Актюбинская область - 27,
Алматинская область - 145,
Атырауская область - 110,
Восточно-Казахстанская область - 196,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 11,
Карагандинская область - 138,
Кызылординская область - 58,
Мангистауская область - 47,
Павлодарская область - 94,
Северо-Казахстанская область - 80,
Туркестанская область - 44.
Итого выздоровевших в Казахстане - 846012.