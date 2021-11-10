08:15, 10 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2356 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 168,
город Алматы - 279,
город Шымкент - 77,
Акмолинская область - 121,
Актюбинская область - 54,
Алматинская область - 15,
Атырауская область - 45,
Восточно-Казахстанская область - 323,
Жамбылская область - 7,
Западно-Казахстанская область - 443,
Карагандинская область - 160,
Костанайская область - 263,
Кызылординская область - 49,
Мангистауская область - 22,
Павлодарская область - 124,
Северо-Казахстанская область - 200,
Туркестанская область - 6.
Итого выздоровевших в Казахстане - 906190.