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    08:15, 10 Ноябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2356 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 168,

    город Алматы - 279,

    город Шымкент - 77,

    Акмолинская область - 121,

    Актюбинская область - 54,

    Алматинская область - 15,

    Атырауская область - 45,

    Восточно-Казахстанская область - 323,

    Жамбылская область - 7,

    Западно-Казахстанская область - 443,

    Карагандинская область - 160,

    Костанайская область - 263,

    Кызылординская область - 49,

    Мангистауская область - 22,

    Павлодарская область - 124,

    Северо-Казахстанская область - 200,

    Туркестанская область - 6.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 906190.


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    Официальные источники (служебная)
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