08:15, 08 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 530,
город Алматы - 427,
город Шымкент - 56,
Актюбинская область - 93,
Алматинская область - 364,
Атырауская область - 189,
Восточно-Казахстанская область - 80,
Жамбылская область - 31,
Западно-Казахстанская область - 112,
Карагандинская область - 219,
Костанайская область - 9,
Кызылординская область - 57,
Мангистауская область - 69,
Павлодарская область - 50,
Северо-Казахстанская область - 11,
Туркестанская область - 36.
Итого выздоровевших в Казахстане - 294162.