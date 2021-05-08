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    08:15, 08 Май 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2333 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 530,

    город Алматы - 427,

    город Шымкент - 56,

    Актюбинская область - 93,

    Алматинская область - 364,

    Атырауская область - 189,

    Восточно-Казахстанская область - 80,

    Жамбылская область - 31,

    Западно-Казахстанская область - 112,

    Карагандинская область - 219,

    Костанайская область - 9,

    Кызылординская область - 57,

    Мангистауская область - 69,

    Павлодарская область - 50,

    Северо-Казахстанская область - 11,

    Туркестанская область - 36.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 294162.


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