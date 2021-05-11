08:15, 11 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2329 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 364,
город Алматы - 581,
город Шымкент - 99,
Акмолинская область - 145,
Актюбинская область - 38,
Алматинская область - 274,
Атырауская область - 87,
Восточно-Казахстанская область - 77,
Жамбылская область - 67,
Западно-Казахстанская область - 44,
Карагандинская область - 286,
Костанайская область - 27,
Кызылординская область - 61,
Мангистауская область - 68,
Павлодарская область - 43,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 47.
Итого выздоровевших в Казахстане - 301857.