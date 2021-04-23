РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:15, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2307 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

    None
    None

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 457,

    город Алматы - 673,

    город Шымкент - 14,

    Акмолинская область - 94,

    Актюбинская область - 212,

    Алматинская область - 214,

    Атырауская область - 86,

    Восточно-Казахстанская область - 56,

    Жамбылская область - 31,

    Западно-Казахстанская область - 138,

    Карагандинская область - 152,

    Костанайская область - 53,

    Кызылординская область - 25,

    Мангистауская область - 12,

    Павлодарская область - 49,

    Северо-Казахстанская область - 20,

    Туркестанская область - 21.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 257278.

    Теги:
    Официальные источники (служебная)
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!