08:15, 17 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2298 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 202,
город Алматы - 396,
город Шымкент - 49,
Акмолинская область - 105,
Актюбинская область - 44,
Алматинская область - 79,
Атырауская область - 40,
Восточно-Казахстанская область - 251,
Западно-Казахстанская область - 327,
Карагандинская область - 150,
Костанайская область - 250,
Кызылординская область - 20,
Мангистауская область - 2,
Павлодарская область - 297,
Северо-Казахстанская область - 75,
Туркестанская область - 11.
Итого выздоровевших в Казахстане - 919170.