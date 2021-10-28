08:15, 28 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 292,
город Алматы - 550,
город Шымкент - 54,
Акмолинская область - 138,
Актюбинская область - 101,
Алматинская область - 129,
Атырауская область - 7,
Восточно-Казахстанская область - 173,
Жамбылская область - 19,
Западно-Казахстанская область - 84,
Карагандинская область - 150,
Костанайская область - 225,
Кызылординская область - 11,
Мангистауская область - 55,
Павлодарская область - 144,
Северо-Казахстанская область - 118,
Туркестанская область - 34.
Итого выздоровевших в Казахстане - 878983.