08:15, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 200,
город Алматы - 713,
город Шымкент - 77,
Акмолинская область - 178,
Актюбинская область - 109,
Алматинская область - 145,
Атырауская область - 136,
Восточно-Казахстанская область - 45,
Жамбылская область - 39,
Западно-Казахстанская область - 52,
Карагандинская область - 163,
Костанайская область - 152,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 54,
Павлодарская область - 64,
Северо-Казахстанская область - 58,
Туркестанская область - 43.
Итого выздоровевших в Казахстане - 820792.