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    08:15, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 200,

    город Алматы - 713,

    город Шымкент - 77,

    Акмолинская область - 178,

    Актюбинская область - 109,

    Алматинская область - 145,

    Атырауская область - 136,

    Восточно-Казахстанская область - 45,

    Жамбылская область - 39,

    Западно-Казахстанская область - 52,

    Карагандинская область - 163,

    Костанайская область - 152,

    Кызылординская область - 43,

    Мангистауская область - 54,

    Павлодарская область - 64,

    Северо-Казахстанская область - 58,

    Туркестанская область - 43.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 820792.

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