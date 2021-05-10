08:15, 10 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2260 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 469,
город Алматы - 509,
город Шымкент - 14,
Акмолинская область - 295,
Актюбинская область - 61,
Алматинская область - 277,
Атырауская область - 31,
Восточно-Казахстанская область - 24,
Жамбылская область - 56,
Западно-Казахстанская область - 41,
Карагандинская область - 239,
Костанайская область - 6,
Кызылординская область - 54,
Мангистауская область - 46,
Павлодарская область - 57,
Северо-Казахстанская область - 25,
Туркестанская область - 56.
Итого выздоровевших в Казахстане - 299528.