08:15, 05 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2257 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 330,
город Алматы - 434,
город Шымкент - 17,
Акмолинская область - 147,
Актюбинская область - 343,
Алматинская область - 162,
Атырауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 151,
Жамбылская область - 245,
Западно-Казахстанская область - 58,
Карагандинская область - 82,
Костанайская область - 57,
Кызылординская область - 21,
Мангистауская область - 6,
Павлодарская область - 127,
Северо-Казахстанская область - 16,
Туркестанская область - 44.
Итого выздоровевших в Казахстане - 832498.