08:15, 21 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2256 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 908,
город Алматы - 115,
город Шымкент - 79,
Акмолинская область - 35,
Актюбинская область - 26,
Алматинская область - 268,
Атырауская область - 20,
Восточно-Казахстанская область - 121,
Жамбылская область - 36,
Западно-Казахстанская область - 38,
Карагандинская область - 338,
Костанайская область - 16,
Кызылординская область - 25,
Мангистауская область - 26,
Павлодарская область - 161,
Северо-Казахстанская область - 29,
Туркестанская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане - 980844.