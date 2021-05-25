08:15, 25 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2248 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 126,
город Алматы - 381,
город Шымкент - 114,
Акмолинская область - 131,
Актюбинская область - 88,
Алматинская область - 406,
Атырауская область - 81,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 182,
Западно-Казахстанская область - 121,
Карагандинская область - 363,
Костанайская область - 50,
Кызылординская область - 32,
Мангистауская область - 9,
Павлодарская область - 91,
Северо-Казахстанская область - 10,
Туркестанская область - 46.
Итого выздоровевших в Казахстане - 340978.