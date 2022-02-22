08:15, 22 Февраль 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2243 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 263
город Алматы - 565
Акмолинская область - 118
Актюбинская область - 164
Алматинская область - 152
Атырауская область - 92
Восточно-Казахстанская область - 23
Жамбылская область - 16
Западно-Казахстанская область - 7
Карагандинская область - 68
Костанайская область - 101
Кызылординская область - 12
Мангистауская область - 15
Павлодарская область - 636
Северо-Казахстанская область - 7
Туркестанская область - 4
Итого выздоровевших в Казахстане - 1256284.