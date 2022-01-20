08:15, 20 Январь 2022 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2236 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 738,
город Алматы - 242,
Акмолинская область - 37,
Актюбинская область - 27,
Алматинская область - 246,
Атырауская область - 61,
Восточно-Казахстанская область - 121,
Жамбылская область - 40,
Западно-Казахстанская область - 3,
Карагандинская область - 274,
Костанайская область - 17,
Кызылординская область - 18,
Мангистауская область - 30,
Павлодарская область - 35,
Северо-Казахстанская область - 320,
Туркестанская область - 27.
Итого выздоровевших в Казахстане - 978588.