08:15, 15 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2232 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 67,
город Алматы - 380,
город Шымкент - 111,
Акмолинская область - 50,
Актюбинская область - 213,
Алматинская область - 133,
Атырауская область - 95,
Восточно-Казахстанская область - 202,
Жамбылская область - 250,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 164,
Костанайская область - 146,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 4,
Павлодарская область - 68,
Северо-Казахстанская область - 153,
Туркестанская область - 44.
Итого выздоровевших в Казахстане - 854976.