08:15, 20 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2228 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 200,
город Алматы - 512,
город Шымкент - 44,
Акмолинская область - 56,
Актюбинская область - 108,
Алматинская область - 10,
Атырауская область - 14,
Восточно-Казахстанская область - 236,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 78,
Карагандинская область - 130,
Костанайская область - 165,
Кызылординская область - 24,
Мангистауская область - 202,
Павлодарская область - 301,
Северо-Казахстанская область - 125.
Итого выздоровевших в Казахстане - 864258.