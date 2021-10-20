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    08:15, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2228 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 200,

    город Алматы - 512,

    город Шымкент - 44,

    Акмолинская область - 56,

    Актюбинская область - 108,

    Алматинская область - 10,

    Атырауская область - 14,

    Восточно-Казахстанская область - 236,

    Жамбылская область - 23,

    Западно-Казахстанская область - 78,

    Карагандинская область - 130,

    Костанайская область - 165,

    Кызылординская область - 24,

    Мангистауская область - 202,

    Павлодарская область - 301,

    Северо-Казахстанская область - 125.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 864258.

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