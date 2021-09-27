08:15, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2202 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 150,
город Алматы - 290,
город Шымкент - 24,
Акмолинская область - 188,
Алматинская область - 507,
Атырауская область - 173,
Восточно-Казахстанская область - 210,
Жамбылская область - 100,
Западно-Казахстанская область - 12,
Карагандинская область - 157,
Костанайская область - 22,
Кызылординская область - 133,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 150,
Северо-Казахстанская область - 47,
Туркестанская область - 25.
Итого выздоровевших в Казахстане - 812883.