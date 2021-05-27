08:15, 27 Май 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 200,
город Алматы - 582,
город Шымкент - 170,
Акмолинская область - 152,
Актюбинская область - 81,
Алматинская область - 102,
Атырауская область - 59,
Восточно-Казахстанская область - 87,
Жамбылская область - 42,
Западно-Казахстанская область - 104,
Карагандинская область - 401,
Костанайская область - 31,
Кызылординская область - 26,
Мангистауская область - 40,
Павлодарская область - 56,
Северо-Казахстанская область - 18,
Туркестанская область - 45.
Итого выздоровевших в Казахстане - 345984.