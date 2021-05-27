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    08:15, 27 Май 2021 | GMT +6

    За прошедшие сутки в Казахстане 2196 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.

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    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 200,

    город Алматы - 582,

    город Шымкент - 170,

    Акмолинская область - 152,

    Актюбинская область - 81,

    Алматинская область - 102,

    Атырауская область - 59,

    Восточно-Казахстанская область - 87,

    Жамбылская область - 42,

    Западно-Казахстанская область - 104,

    Карагандинская область - 401,

    Костанайская область - 31,

    Кызылординская область - 26,

    Мангистауская область - 40,

    Павлодарская область - 56,

    Северо-Казахстанская область - 18,

    Туркестанская область - 45.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 345984.

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