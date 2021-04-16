08:15, 16 Апрель 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 180,
город Алматы - 914,
город Шымкент - 41,
Акмолинская область - 74,
Актюбинская область - 100,
Алматинская область - 86,
Атырауская область - 16,
Восточно-Казахстанская область - 54,
Жамбылская область - 46,
Западно-Казахстанская область - 155,
Карагандинская область - 146,
Костанайская область - 214,
Кызылординская область - 17,
Мангистауская область - 11,
Павлодарская область - 57,
Северо-Казахстанская область - 42,
Туркестанская область - 24.
Итого выздоровевших в Казахстане - 241625.