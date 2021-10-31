08:15, 31 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2153 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 500,
город Алматы - 294,
город Шымкент - 21,
Акмолинская область - 125,
Актюбинская область - 27,
Алматинская область - 144,
Атырауская область - 17,
Восточно-Казахстанская область - 176,
Жамбылская область - 9,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 243,
Костанайская область - 12,
Кызылординская область - 21,
Мангистауская область - 152,
Павлодарская область - 251,
Северо-Казахстанская область - 148,
Туркестанская область - 8.
Итого выздоровевших в Казахстане - 885975.