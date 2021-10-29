08:15, 29 Октябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2141 человек выздоровел от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 400,
город Алматы - 322,
город Шымкент - 40,
Акмолинская область - 153,
Актюбинская область - 74,
Алматинская область - 95,
Атырауская область - 11,
Восточно-Казахстанская область - 188,
Жамбылская область - 17,
Западно-Казахстанская область - 315,
Карагандинская область - 67,
Костанайская область - 25,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 72,
Павлодарская область - 126,
Северо-Казахстанская область - 144,
Туркестанская область - 49.
Итого выздоровевших в Казахстане - 881124.