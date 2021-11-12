08:15, 12 Ноябрь 2021 | GMT +6
За прошедшие сутки в Казахстане 2120 человек выздоровело от коронавирусной инфекции.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 160,
город Алматы - 267,
город Шымкент - 27,
Акмолинская область - 142,
Актюбинская область - 33,
Алматинская область - 59,
Атырауская область - 13,
Восточно-Казахстанская область - 294,
Жамбылская область - 29,
Западно-Казахстанская область - 137,
Карагандинская область - 176,
Костанайская область - 275,
Кызылординская область - 40,
Мангистауская область - 47,
Павлодарская область - 238,
Северо-Казахстанская область - 152,
Туркестанская область - 31.
Итого выздоровевших в Казахстане - 910246.